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Моуринью назвал два клуба, которые хотел бы возглавить
Интересный выбор
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью назвал два клуба, которые хотел бы возглавить.
Португальский тренер перед матчем с "Рейнджерсом" в Лиге Европы сказал, что хотел бы поработать в шотландской Премьер-Лиге. Моуринью ответил на вопрос, будут ли клубы из Глазго привлекательным вариантом.
"На данный момент — нет, потому что у меня есть работа, которая мотивирует меня, и работа, которая требует преданности. Но почему бы и нет в будущем?
Люди могут говорить, что Шотландская лига — это лига двух команд, но это лига страсти. Для меня страсть в футболе — это всё.
Для меня нет смысла играть на пустых стадионах, участвовать в соревнованиях, где нет того накала страстей.
И "Селтик", и "Рейнджерс" — это большие клубы с большой аудиторией болельщиков, с большими эмоциями, большой ответственностью, большими ожиданиями. Почему бы и нет?", - сказал Моуринью.
Контракт Жозе Моуринью с "Фенербахче" действителен до 2026 года.
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В Лиге Европы "Фенербахче" встретится с "Рейнджерс" 6 марта в 19:45 по киевскому времени.
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