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Моуринью назвал два клуба, которые хотел бы возглавить

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Моуринью назвал два клуба, которые хотел бы возглавить

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью назвал два клуба, которые хотел бы возглавить.

Португальский тренер перед матчем с "Рейнджерсом" в Лиге Европы сказал, что хотел бы поработать в шотландской Премьер-Лиге. Моуринью ответил на вопрос, будут ли клубы из Глазго привлекательным вариантом.

"На данный момент — нет, потому что у меня есть работа, которая мотивирует меня, и работа, которая требует преданности. Но почему бы и нет в будущем?

Люди могут говорить, что Шотландская лига — это лига двух команд, но это лига страсти. Для меня страсть в футболе — это всё.

Для меня нет смысла играть на пустых стадионах, участвовать в соревнованиях, где нет того накала страстей.

И "Селтик", и "Рейнджерс" — это большие клубы с большой аудиторией болельщиков, с большими эмоциями, большой ответственностью, большими ожиданиями. Почему бы и нет?", - сказал Моуринью.

Контракт Жозе Моуринью с "Фенербахче" действителен до 2026 года.

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В Лиге Европы "Фенербахче" встретится с "Рейнджерс" 6 марта в 19:45 по киевскому времени.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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