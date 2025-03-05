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ФКСБ - Лион. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

ФКСБ - Лион: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

ФКСБ - Лион. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Румынский "ФКСБ" прошел "ПАОК" на этапе стыковых матчей, обыграв греков со счетом 4:1 по сумме двух матчей, а теперь столкнется с более серьезным соперником — французским "Лионом" с Александром Ляказеттом, Райаном Шерки и Паулу Фонсекой во главе.

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Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 6-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 7.

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Трансляція матчу "ФКСБ" - "Ліон"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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