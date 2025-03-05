ФКСБ - Лион. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Румынский "ФКСБ" прошел "ПАОК" на этапе стыковых матчей, обыграв греков со счетом 4:1 по сумме двух матчей, а теперь столкнется с более серьезным соперником — французским "Лионом" с Александром Ляказеттом, Райаном Шерки и Паулу Фонсекой во главе.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 6-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 7.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "ФКСБ" - "Ліон" Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.