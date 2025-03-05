Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Думаю, что мы сможем выиграть". Тренер Реал Сосьедада высказался перед матчем с Манчестер Юнайтед
Наставник испанской команды верит в успех своих подопечных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реал Сосьедада" Иманоль Альгуасиль дал комментарий перед игрой с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы.
"Мне приятно, что мы будем играть против такого замечательного клуба с большой историей. У них замечательная команда, с замечательным тренером. Несмотря на то, что они не достигают результатов в чемпионате, у них все хорошо".
"Я думаю, что мы можем одержать победу несмотря на статус нашего соперника. Я бы не тренировал, если бы думал иначе. Мы должны понимать, что нам нужно сделать в этом матче, чтобы получить необходимый результат. Нам придется приложить максимум усилий, чтобы порадовать наших болельщиков".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что первый матч между "Реал Сосьедадом" и "Манчестер Юнайтед" состоится 6-го марта. Начало игры в 19:45.
Популярное сейчас
- Инфантино заявил о кардинальном изменении в проведении финала ЧМ-2026
- Зеленский может в сопровождении двух европейских лидеров снова поехать в США
- Шевчук или Хацкевич? Полесье выбрало нового спортивного директора
- Экс-тренера Шахтёра могут дисквалифицировать в еврокубках
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО