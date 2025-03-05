"Думаю, что мы сможем выиграть". Тренер Реал Сосьедада высказался перед матчем с Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Реал Сосьедада" Иманоль Альгуасиль дал комментарий перед игрой с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Мне приятно, что мы будем играть против такого замечательного клуба с большой историей. У них замечательная команда, с замечательным тренером. Несмотря на то, что они не достигают результатов в чемпионате, у них все хорошо".

"Я думаю, что мы можем одержать победу несмотря на статус нашего соперника. Я бы не тренировал, если бы думал иначе. Мы должны понимать, что нам нужно сделать в этом матче, чтобы получить необходимый результат. Нам придется приложить максимум усилий, чтобы порадовать наших болельщиков".