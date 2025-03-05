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"Думаю, что мы сможем выиграть". Тренер Реал Сосьедада высказался перед матчем с Манчестер Юнайтед

Лига Европы

Наставник испанской команды верит в успех своих подопечных

"Думаю, что мы сможем выиграть". Тренер Реал Сосьедада высказался перед матчем с Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реал Сосьедада" Иманоль Альгуасиль дал комментарий перед игрой с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Мне приятно, что мы будем играть против такого замечательного клуба с большой историей. У них замечательная команда, с замечательным тренером. Несмотря на то, что они не достигают результатов в чемпионате, у них все хорошо".

"Я думаю, что мы можем одержать победу несмотря на статус нашего соперника. Я бы не тренировал, если бы думал иначе. Мы должны понимать, что нам нужно сделать в этом матче, чтобы получить необходимый результат. Нам придется приложить максимум усилий, чтобы порадовать наших болельщиков".

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Добавим, что первый матч между "Реал Сосьедадом" и "Манчестер Юнайтед" состоится 6-го марта. Начало игры в 19:45.

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Источник:
UEFA.com
Опубликовал: Андрей Журба
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