Тренер Лацио - об игре против Виктории Пльзень в ЛЕ: Мы знаем, что это матчи, в которых нельзя ошибиться

Наставник "Лацио" Марко Барони выступил на пресс-конференции накануне матча 1/8 финала Лиги Европы, где его команда сыграет против "Виктории Пльзень".

"Мы знаем, что это матчи, в которых нельзя ошибиться, и хотя у нас было немного времени на подготовку, мы знаем, что должны делать. "Виктория Пльзень" создала проблемы для всех, с кем играла в ЛЕ, поэтому нам нужен лучший "Лацио", - сказал специалист.