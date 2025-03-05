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Тренер Лацио - об игре против Виктории Пльзень в ЛЕ: Мы знаем, что это матчи, в которых нельзя ошибиться
Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Лацио" Марко Барони выступил на пресс-конференции накануне матча 1/8 финала Лиги Европы, где его команда сыграет против "Виктории Пльзень".
"Мы знаем, что это матчи, в которых нельзя ошибиться, и хотя у нас было немного времени на подготовку, мы знаем, что должны делать. "Виктория Пльзень" создала проблемы для всех, с кем играла в ЛЕ, поэтому нам нужен лучший "Лацио", - сказал специалист.
Напомним, что матч "Виктория Пльзень" - "Лацио" состоится 6 марта в 22:00 по Киеву.
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