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Тренер Лацио - об игре против Виктории Пльзень в ЛЕ: Мы знаем, что это матчи, в которых нельзя ошибиться

Лига Европы

Специалист ответил на вопросы журналистов

Тренер Лацио - об игре против Виктории Пльзень в ЛЕ: Мы знаем, что это матчи, в которых нельзя ошибиться

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Лацио" Марко Барони выступил на пресс-конференции накануне матча 1/8 финала Лиги Европы, где его команда сыграет против "Виктории Пльзень".

"Мы знаем, что это матчи, в которых нельзя ошибиться, и хотя у нас было немного времени на подготовку, мы знаем, что должны делать. "Виктория Пльзень" создала проблемы для всех, с кем играла в ЛЕ, поэтому нам нужен лучший "Лацио", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Виктория Пльзень" - "Лацио" состоится 6 марта в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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