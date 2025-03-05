Де Лигт: Главная цель Манчестер Юнайтед - выиграть Лигу Европы

Маттейс де Лигт, центральный защитник "Манчестер Юнайтед", высказался о предстоящей игре против "Реала Сосьедад" в 1/8 финала ЛЕ.

"Мы знаем, что были недостаточно хороши, и мы пытаемся исправить ситуацию. Мы столкнулись с большим давлением и большим количеством критики. Для меня это не является чем-то необычным, поскольку я бывал в клубах, где от тебя ожидают титулов. Вы должны продолжать идти вперед, вы должны упорно работать и вы должны совершенствоваться.

Наша главная цель - выиграть Лигу Европы и квалифицироваться в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Мы должны поставить все на кон, чтобы выиграть игру, и надеемся, что завтра мы получим хороший результат", - сказал игрок.