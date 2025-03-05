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Де Лигт: Главная цель Манчестер Юнайтед - выиграть Лигу Европы

Лига Европы

Игрок поделился своими мыслями

Де Лигт: Главная цель Манчестер Юнайтед - выиграть Лигу Европы

Бавария

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Маттейс де Лигт, центральный защитник "Манчестер Юнайтед", высказался о предстоящей игре против "Реала Сосьедад" в 1/8 финала ЛЕ.

"Мы знаем, что были недостаточно хороши, и мы пытаемся исправить ситуацию. Мы столкнулись с большим давлением и большим количеством критики. Для меня это не является чем-то необычным, поскольку я бывал в клубах, где от тебя ожидают титулов. Вы должны продолжать идти вперед, вы должны упорно работать и вы должны совершенствоваться.

Наша главная цель - выиграть Лигу Европы и квалифицироваться в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Мы должны поставить все на кон, чтобы выиграть игру, и надеемся, что завтра мы получим хороший результат", - сказал игрок.

Напомним, что матч "Реал Сосьедад" - "Манчестер Юнайтед" стартует 6 марта в 19:45 по Киеву.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Манчестер Юнайтед Матейс де Лигт
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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