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Тренер Тоттенхэма - о ЛЕ: Посмотрим, как далеко мы сможем зайти
Постекоглу высказался о предстоящем матче против АЗ
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу выступил на пресс-конференции, которая посвящена 1/8 финала ЛЕ, где "шпоры" сыграют против "АЗ".
"Нам предстоят две тяжелые игры против «АЗ», и это первое, что нужно преодолеть. Этот клуб не очень хорошо выступал в этом турнире в последние годы, но это большое европейское соревнование, и для нас есть возможность, поэтому посмотрим, как далеко мы сможем зайти.
Справедливо будет сказать, что ребята действительно понимают, что перед нами открывается отличная возможность".
Напомним, что завтра, 6 марта, состоится матч "АЗ" - "Тоттенхэм".
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