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Тренер Тоттенхэма - о ЛЕ: Посмотрим, как далеко мы сможем зайти

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Постекоглу высказался о предстоящем матче против АЗ

Тренер Тоттенхэма - о ЛЕ: Посмотрим, как далеко мы сможем зайти

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу выступил на пресс-конференции, которая посвящена 1/8 финала ЛЕ, где "шпоры" сыграют против "АЗ".

"Нам предстоят две тяжелые игры против «АЗ», и это первое, что нужно преодолеть. Этот клуб не очень хорошо выступал в этом турнире в последние годы, но это большое европейское соревнование, и для нас есть возможность, поэтому посмотрим, как далеко мы сможем зайти.

Справедливо будет сказать, что ребята действительно понимают, что перед нами открывается отличная возможность".

Напомним, что завтра, 6 марта, состоится матч "АЗ" - "Тоттенхэм".

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу АЗ (Алкмаар)
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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