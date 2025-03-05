Тренер Тоттенхэма - о ЛЕ: Посмотрим, как далеко мы сможем зайти

Тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу выступил на пресс-конференции, которая посвящена 1/8 финала ЛЕ, где "шпоры" сыграют против "АЗ".

"Нам предстоят две тяжелые игры против «АЗ», и это первое, что нужно преодолеть. Этот клуб не очень хорошо выступал в этом турнире в последние годы, но это большое европейское соревнование, и для нас есть возможность, поэтому посмотрим, как далеко мы сможем зайти.

Справедливо будет сказать, что ребята действительно понимают, что перед нами открывается отличная возможность".