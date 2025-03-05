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Тренер Рейнджерс поделился ожиданиями от матча ЛЕ против Фенербахче
Эта команда показала, что может соревноваться на самом высоком уровне (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Барри Фергюсон, тренер "Рейнджерс", поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы, где его команда сыграет против "Фенербахче".
"Команда блестяще поработала, чтобы добраться до этой стадии, нам противостоит сильная команда с несколькими ведущими игроками. Мы внимательно наблюдали за ними в течение последних нескольких дней, и у них первоклассный тренер. Мы подготовились должным образом.
Эта команда показала, что может соревноваться на самом высоком уровне, и я ожидаю такого же уровня игры завтра", - сказал специалист.
Напомним, что матч "Фенербахче" - "Рейнджерс" стартует 6 марта в 19:45 по Киеву.
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