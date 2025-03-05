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Тренер Рейнджерс поделился ожиданиями от матча ЛЕ против Фенербахче

Лига Европы

Эта команда показала, что может соревноваться на самом высоком уровне (с)

Тренер Рейнджерс поделился ожиданиями от матча ЛЕ против Фенербахче

Getty Images/Global Images Ukraine

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Барри Фергюсон, тренер "Рейнджерс", поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы, где его команда сыграет против "Фенербахче".

"Команда блестяще поработала, чтобы добраться до этой стадии, нам противостоит сильная команда с несколькими ведущими игроками. Мы внимательно наблюдали за ними в течение последних нескольких дней, и у них первоклассный тренер. Мы подготовились должным образом.

Эта команда показала, что может соревноваться на самом высоком уровне, и я ожидаю такого же уровня игры завтра", - сказал специалист.

Напомним, что матч "Фенербахче" - "Рейнджерс" стартует 6 марта в 19:45 по Киеву.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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