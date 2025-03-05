Тренер Рейнджерс поделился ожиданиями от матча ЛЕ против Фенербахче

Барри Фергюсон, тренер "Рейнджерс", поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы, где его команда сыграет против "Фенербахче".

"Команда блестяще поработала, чтобы добраться до этой стадии, нам противостоит сильная команда с несколькими ведущими игроками. Мы внимательно наблюдали за ними в течение последних нескольких дней, и у них первоклассный тренер. Мы подготовились должным образом.



Эта команда показала, что может соревноваться на самом высоком уровне, и я ожидаю такого же уровня игры завтра", - сказал специалист.