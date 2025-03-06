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Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 1/8 финала Лиги Европы "Реал Сосьедад" будет принимать на своем поле "Манчестер Юнайтед". Лига Европы - это последний шанс для обеих команд на трофей этого сезона, а также один из вариант для квалификации в еврокубки на будущий сезон.
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Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 6 марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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