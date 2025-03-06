ФКСБ - Лион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Румынский ФКСБ сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против французского "Лиона", главным тренером которого является экс-наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека. Игра пройдет в Бухаресте.

Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 7.

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Лига Европы-2024/25. 1/8 финала, первый матч

06.03.2025

Бухарест, "Национальный стадион"

ФКСБ 19:45 "Лион"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 7