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ФКСБ - Лион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

ФКСБ - Лион: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол

ФКСБ - Лион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Румынский ФКСБ сыграет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против французского "Лиона", главным тренером которого является экс-наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека. Игра пройдет в Бухаресте.

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Начало встречи - в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 7.

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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 1/8 финала, первый матч
06.03.2025
Бухарест, "Национальный стадион"
ФКСБ 19:45 "Лион"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 7

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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