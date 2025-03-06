  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Виктория Пльзень - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виктория Пльзень - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Виктория Пльзень - Лацио: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Виктория Пльзень - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лацио" отправится в гости к "Виктории" Пльзень в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.

Чехи на этапе стыковых матчей прошли венгерский "Ференцварош" (3:1 общий счет). "Орлы" заняли первое место в турнирной таблице общего этапа.

Favbet
4.05
3.75
1.91
Узнать больше

Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 4.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 1/8 финала, первый матч
06.03.2025
Пльзень, "Дусан Арена"
"Виктория" Пльзень 22:00 "Лацио"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Виктория Пльзень - Лацио
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
АЗ – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Тренер Ромы рассказал о готовности Артёма Довбика сыграть против Атлетика
yellow-arrow
ФКСБ - Лион. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Лацио (Рим) Виктория (Пльзень) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости