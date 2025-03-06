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Виктория Пльзень - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Виктория Пльзень - Лацио: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.2025⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" отправится в гости к "Виктории" Пльзень в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы.
Чехи на этапе стыковых матчей прошли венгерский "Ференцварош" (3:1 общий счет). "Орлы" заняли первое место в турнирной таблице общего этапа.
Поединок начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 4.
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига Европы-2024/25. 1/8 финала, первый матч
06.03.2025
Пльзень, "Дусан Арена"
"Виктория" Пльзень 22:00 "Лацио"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4
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