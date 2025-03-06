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Тренер Ромы рассказал о готовности Артёма Довбика сыграть против Атлетика

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Тренер Ромы рассказал о готовности Артёма Довбика сыграть против Атлетика

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Ромы" рассказал о готовности Артёма Довбика сыграть против "Атлетика".

Клаудио Раньери перед матчем Лиги Европы с "Атлетиком" отметил украинского футболиста.

"Довбик? Когда он в форме, он меняет ход игры, он видит то, чего не видят другие. Он всё больше погружается в реальность этой команды и знает, что его вклад решающий, и это идёт ему на пользу".

"Он всё ещё не готов на 100%. На днях я выпустил его на последние минуты, потому что за две недели я видел его только на заключительной тренировке", - сказал Раньери.

Читайте такжеРаньери - о Довбике: Я очень рад видеть, как он радуется

В этом сезоне Артём Довбик сыграл в 34-х матчах "Ромы", в которых отметился 14-ю голами и 4-мя голевыми передачами.

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"Рома" сыграет с "Атлетиком" 6 марта. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Roma Press
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Андрей (Odessa)
06.03.2025 в 11:46
Випустив на останні хвилини, а отримав 3 очки
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Комментарии 1
Андрей (Odessa)
06.03.2025 в 11:46
Випустив на останні хвилини, а отримав 3 очки
Ответить
1
0

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