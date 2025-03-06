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Тренер Ромы рассказал о готовности Артёма Довбика сыграть против Атлетика
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Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Ромы" рассказал о готовности Артёма Довбика сыграть против "Атлетика".
Клаудио Раньери перед матчем Лиги Европы с "Атлетиком" отметил украинского футболиста.
"Довбик? Когда он в форме, он меняет ход игры, он видит то, чего не видят другие. Он всё больше погружается в реальность этой команды и знает, что его вклад решающий, и это идёт ему на пользу".
"Он всё ещё не готов на 100%. На днях я выпустил его на последние минуты, потому что за две недели я видел его только на заключительной тренировке", - сказал Раньери.
В этом сезоне Артём Довбик сыграл в 34-х матчах "Ромы", в которых отметился 14-ю голами и 4-мя голевыми передачами.
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"Рома" сыграет с "Атлетиком" 6 марта. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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