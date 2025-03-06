Тренер "Ромы" рассказал о готовности Артёма Довбика сыграть против "Атлетика".

Клаудио Раньери перед матчем Лиги Европы с "Атлетиком" отметил украинского футболиста.

"Довбик? Когда он в форме, он меняет ход игры, он видит то, чего не видят другие. Он всё больше погружается в реальность этой команды и знает, что его вклад решающий, и это идёт ему на пользу".

"Он всё ещё не готов на 100%. На днях я выпустил его на последние минуты, потому что за две недели я видел его только на заключительной тренировке", - сказал Раньери.