АЗ – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В 1/8 финала Лиги Европы сыграют нидерландский "АЗ" и английский "Тоттенхэм". Команды уже встречались в этом сезоне в Этапе лиге. Тогда минимальную победу одержали "шпоры" (1:0).

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени, в четверг 6 марта

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Лига Европы. 1/8 финала

6 марта 2025 года. Алкмаар. "АЗ Стадион"

Главный судья: Раде Обренович (Словения)

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