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АЗ – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
В 1/8 финала Лиги Европы сыграют нидерландский "АЗ" и английский "Тоттенхэм". Команды уже встречались в этом сезоне в Этапе лиге. Тогда минимальную победу одержали "шпоры" (1:0).
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени, в четверг 6 марта
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 4
Лига Европы. 1/8 финала
6 марта 2025 года. Алкмаар. "АЗ Стадион"
Главный судья: Раде Обренович (Словения)
Трансляция: Megogo Футбол 4
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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