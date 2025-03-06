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АЗ – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени

АЗ – Тоттенхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 1/8 финала Лиги Европы сыграют нидерландский "АЗ" и английский "Тоттенхэм". Команды уже встречались в этом сезоне в Этапе лиге. Тогда минимальную победу одержали "шпоры" (1:0).

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени, в четверг 6 марта

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 4

Лига Европы. 1/8 финала

6 марта 2025 года. Алкмаар. "АЗ Стадион"

Главный судья: Раде Обренович (Словения)

Трансляция: Megogo Футбол 4

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Трансляция матча АЗ - Тоттенхэм
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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Лига Европы Тоттенхэм (Лондон) АЗ (Алкмаар) смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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