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Жозе Моуринью говорит, что фанаты Рейнджерс до сих пор поздравляют его с победой против Селтика
Португалец также рассказал о своей жизни в Шотландии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Фенербахче" дома сыграет против шотландского "Рейнджерс". Главный тренер турецкой команды Жозе Моуринью рассказал на пресс-конференции о внимании фанатов "Рейнджерс" к нему после победы над "Селтиком" в финале Кубка УЕФА 2003 года.
"В Турции я еще не встречал ни одного шотландца. Возможно, это произойдет сегодня или завтра. Но когда я отдыхаю на юге Португалии или в Лондоне, они всегда подходят и поздравляют меня с той победой. Это был очень важный матч для меня, ведь это был мой первый финал в Европе. Я испытываю огромное уважение к обеим шотландским командам. Это большие клубы с преданными болельщиками и богатой историей в еврокубках.
У меня есть много друзей-шотландцев, которые поддерживают эти клубы. Этот матч будет для нас непростым. Но я рад сыграть против шотландской команды и на следующей неделе поехать в Шотландию", - говорит Моуринью.
Жозе также рассказал о периоде, который он провел в Шотландии в середине 90-х, когда проходил там тренерские курсы.
"Относительно пабов - это был ужас, потому что когда я туда заходил, мог пить только содовую с лимоном. Но с точки зрения обучения и личностного развития - это был замечательный опыт.
Я познакомился со многими важными людьми и получил возможность работать. Это многое мне дало. Получить диплом тренера - это не просто получить удостоверение, это процесс обучения. Это был сложный, но в то же время замечательный период. Я поехал туда уже с университетским дипломом и продолжал играть в футбол на низком уровне.
Методологии, которые преподавали на тренерских курсах, были очень важными и открыли мне новые возможности для развития. Когда друзья или молодые тренеры спрашивают меня, где лучше всего начинать, я до сих пор рекомендую Шотландию", - говорит Жозе.
Напомним, что "Фенербахче" встретится с "Рейнджерс" 6 марта в 19:45 по киевскому времени.
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