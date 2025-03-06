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Фенербахче – Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
"Рейнджерс", который сразу попал в 1/8 финала Лиги Европы, будет противостоять турецкой команде, которая уже успела сыграть в 1/16 ЛЕ.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени, в четверг 6 марта
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 5.
Лига Европы. 1/8 финала
6 марта 2025 года. Стамбул. "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу"
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Испания)
Трансляция: Megogo Футбол 5
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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