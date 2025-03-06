Фенербахче – Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Рейнджерс", который сразу попал в 1/8 финала Лиги Европы, будет противостоять турецкой команде, которая уже успела сыграть в 1/16 ЛЕ.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени, в четверг 6 марта

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Лига Европы. 1/8 финала

6 марта 2025 года. Стамбул. "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу"

Главный судья: Алехандро Эрнандес (Испания)

Трансляция: Megogo Футбол 5

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