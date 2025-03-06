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Фенербахче – Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени

Фенербахче – Рейнджерс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Рейнджерс", который сразу попал в 1/8 финала Лиги Европы, будет противостоять турецкой команде, которая уже успела сыграть в 1/16 ЛЕ.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени, в четверг 6 марта

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 5.

Лига Европы. 1/8 финала

6 марта 2025 года. Стамбул. "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу"

Главный судья: Алехандро Эрнандес (Испания)

Трансляция: Megogo Футбол 5

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Трансляция Фенербахче - Рейнджерс
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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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