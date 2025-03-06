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Рома – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Рома – Атлетик: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы в гости к "Роме" приедет "Атлетик" из Бильбао. Баски напрямую попали в 1/8 финала турнира, ведь заняли 2 место на основном этапе. А вот римляне еще играли матчи 1/16 финала, где одолели сопротивление "Порту". Обе команды в последнее время находятся в хорошей форме, так что нас ожидает интересное противостояние.
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Поединок 1/8 финала Лиги Европы сезона 2024/2025 "Рома" - "Атлетик" состоится в четверг, 6 марта 2025, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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