  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Рома – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рома – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Рома – Атлетик: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Рома – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы в гости к "Роме" приедет "Атлетик" из Бильбао. Баски напрямую попали в 1/8 финала турнира, ведь заняли 2 место на основном этапе. А вот римляне еще играли матчи 1/16 финала, где одолели сопротивление "Порту". Обе команды в последнее время находятся в хорошей форме, так что нас ожидает интересное противостояние.

Favbet
2.43
3.35
3.35
Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 1/8 финала Лиги Европы сезона 2024/2025 "Рома" - "Атлетик" состоится в четверг, 6 марта 2025, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Рома - Атлетік
Смотреть трансляцию

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Буде-Глимт - Олимпиакос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Аякс - Айнтрахт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Жозе Моуринью говорит, что фанаты Рейнджерс до сих пор поздравляют его с победой против Селтика
Атлетик (Бильбао) Лига Европы Рома (Италия) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости