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Аякс - Айнтрахт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Аякс - Айнтрахт: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Аякс - Айнтрахт. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Амстердамский "Аякс" сыграет на своем поле с франкфуртским "Айнтрахтом" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоится в Амстердаме на стадионе "Йохан Кройф Арена".

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Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
6 марта. 22:00. Амстердам. "Йохан Кройф Арена"
"Аякс" — "Айнтрахт"
Главный арбитр: Симоне Соцца (Италия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу "Аякс" - "Айнтрахт"
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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