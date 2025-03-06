Буде-Глимт - Олимпиакос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Свой невероятный путь в Лиге Европы в четверг продолжит "Буде-Глимт" - в первом матче 1/8 финала турнира норвежский клуб сыграет против действующего обладателя Лиги конференций "Олимпиакоса". Игра состоится в городе Буде, на стадионе "Асмпюра".

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Поединок пройдет в четверг, 6 марта и начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 5.

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