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Буде-Глимт - Олимпиакос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Буде-Глимт - Олимпиакос: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.03.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Свой невероятный путь в Лиге Европы в четверг продолжит "Буде-Глимт" - в первом матче 1/8 финала турнира норвежский клуб сыграет против действующего обладателя Лиги конференций "Олимпиакоса". Игра состоится в городе Буде, на стадионе "Асмпюра".
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Поединок пройдет в четверг, 6 марта и начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 5.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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