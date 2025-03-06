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Рубен Аморим заявил, что победа в Лиге Европы не спасёт сезон для Манчестер Юнайтед
Странно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что победа в Лиге Европы не спасёт сезон для его команды.
Португальский специалист заявил, что ничто не спасёт сезон для "Манчестер Юнайтед".
"Люди смотрят на Лигу Европы как на единственный турнир, который может спасти наш сезон. Я так не считаю. Ничто не может спасти наш сезон. В этом клубе ты должен выступать в каждом соревновании. Я понимаю, что для нас очень важно победить и выйти в следующий этап.
Я не смотрю на вещи так, чтобы что-то сохранить. Я просто хочу стать лучше как тренер и чтобы моя команда играла лучше", - сказал Аморим.
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"Манчестер Юнайтед" сыграет в 1/8 финала Лиги Европы с "Реал Сосьедадом". Первый матч состоится 6 марта в 22:00 по киевскому времени.
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