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Болельщик Рейнджерс погиб в ДТП перед матчем команды в Лиге Европы

Лига Европы

ФК Рейнджерс выразил соболезнования семье и друзьям погибшего

Болельщик Рейнджерс погиб в ДТП перед матчем команды в Лиге Европы

Фото: SNS/автор невідомий

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Накануне матча Лиги Европы между "Фенербахче" и "Рейнджерс" в Стамбуле произошла трагедия. Болельщик шотландского клуба погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Как пишет ВВС, мужчину сбила машина, когда он переходил дорогу рано утром. Полученные травмы оказались смертельными.

"Рейнджерс" выразил соболезнования семье и друзьям погибшего:

"В это невероятно тяжелое время все члены клуба думают о семье и друзьях погибшего. Мы остаемся в постоянном контакте как с турецкими, так и с британскими властями в связи с этим трагическим инцидентом".

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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