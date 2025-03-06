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Болельщик Рейнджерс погиб в ДТП перед матчем команды в Лиге Европы
ФК Рейнджерс выразил соболезнования семье и друзьям погибшего
Фото: SNS/автор невідомий
Накануне матча Лиги Европы между "Фенербахче" и "Рейнджерс" в Стамбуле произошла трагедия. Болельщик шотландского клуба погиб в дорожно-транспортном происшествии.
Как пишет ВВС, мужчину сбила машина, когда он переходил дорогу рано утром. Полученные травмы оказались смертельными.
"Рейнджерс" выразил соболезнования семье и друзьям погибшего:
"В это невероятно тяжелое время все члены клуба думают о семье и друзьях погибшего. Мы остаемся в постоянном контакте как с турецкими, так и с британскими властями в связи с этим трагическим инцидентом".
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