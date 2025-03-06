Болельщик Рейнджерс погиб в ДТП перед матчем команды в Лиге Европы

Накануне матча Лиги Европы между "Фенербахче" и "Рейнджерс" в Стамбуле произошла трагедия. Болельщик шотландского клуба погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Как пишет ВВС, мужчину сбила машина, когда он переходил дорогу рано утром. Полученные травмы оказались смертельными.

"Рейнджерс" выразил соболезнования семье и друзьям погибшего: