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"Они имеют много хороших игроков". Тренер Ромы высказался о матче ЛЕ против Атлетика Бильбао
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Ромы" Клаудио Раньери высказался об "Атлетике Бильбао" в 1/8 финала Лиги Европы.
"Атлетик" - это не только Нико Уильямс, у них есть много хороших игроков. У них невероятное чувство принадлежности. Будет трудно здесь, в Риме, и очень трудно в Бильбао. Но им тоже будет не просто", - сказал специалист.
Напомним, что "Рома" сыграет с "Атлетиком" 6 марта. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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