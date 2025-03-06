"Они имеют много хороших игроков". Тренер Ромы высказался о матче ЛЕ против Атлетика Бильбао

Тренер "Ромы" Клаудио Раньери высказался об "Атлетике Бильбао" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Атлетик" - это не только Нико Уильямс, у них есть много хороших игроков. У них невероятное чувство принадлежности. Будет трудно здесь, в Риме, и очень трудно в Бильбао. Но им тоже будет не просто", - сказал специалист.