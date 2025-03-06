  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Звездный вингер Реала готов временно присоединиться к клубу из Саудовской Аравии
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звездный вингер Реала готов временно присоединиться к клубу из Саудовской Аравии

Лига Европы

Но потом игрок планирует вернуться в Реал

Звездный вингер Реала готов временно присоединиться к клубу из Саудовской Аравии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Винисиус Жуниор, который неоднократно заявлял о своем желании остаться в "Реале", требует зарплату в размере 20-25 миллионов евро в сезон.

Президент "Реала" Флорентино Перес не готов нарушать структуру заработной платы клуба, поскольку повышение зарплаты Винисиусу неизбежно приведет к аналогичным требованиям со стороны Мбаппе и Джуда Беллингема.

Поэтому появились слухи о том, что Винисиус готов рассмотреть краткосрочный контракт в Саудовской Аравии с последующим возвращением в "Реал". Однако, такое предложение вряд ли удовлетворит саудовских инвесторов, а также руководство мадридского клуба.

Читайте такжеСенсационная фантастика. Президент Барселоны наводил контакты относительно Лунина
По теме
yellow-arrow
Рома – Атлетик. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
yellow-arrow
Надежды Аморима на трофей. Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча АПЛ
Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости