Звездный вингер Реала готов временно присоединиться к клубу из Саудовской Аравии

Винисиус Жуниор, который неоднократно заявлял о своем желании остаться в "Реале", требует зарплату в размере 20-25 миллионов евро в сезон.

Президент "Реала" Флорентино Перес не готов нарушать структуру заработной платы клуба, поскольку повышение зарплаты Винисиусу неизбежно приведет к аналогичным требованиям со стороны Мбаппе и Джуда Беллингема.

Поэтому появились слухи о том, что Винисиус готов рассмотреть краткосрочный контракт в Саудовской Аравии с последующим возвращением в "Реал". Однако, такое предложение вряд ли удовлетворит саудовских инвесторов, а также руководство мадридского клуба.