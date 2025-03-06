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Звездный вингер Реала готов временно присоединиться к клубу из Саудовской Аравии
Но потом игрок планирует вернуться в Реал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Винисиус Жуниор, который неоднократно заявлял о своем желании остаться в "Реале", требует зарплату в размере 20-25 миллионов евро в сезон.
Президент "Реала" Флорентино Перес не готов нарушать структуру заработной платы клуба, поскольку повышение зарплаты Винисиусу неизбежно приведет к аналогичным требованиям со стороны Мбаппе и Джуда Беллингема.
Поэтому появились слухи о том, что Винисиус готов рассмотреть краткосрочный контракт в Саудовской Аравии с последующим возвращением в "Реал". Однако, такое предложение вряд ли удовлетворит саудовских инвесторов, а также руководство мадридского клуба.
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