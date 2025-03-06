Лига Европы. 1/8 финала

06.03.2025

"Фенербахче" — "Рейнджерс", 1:3

Голы: Александер Джику 30 — Сирил Дессерс 6, Вацлав Черны 42, 81

Ошибка турецкой команды вывела "Рейнджерс" вперед. Сириль Дессерс обыграл вратаря и пробил уже в пустые ворота. Защитник "Фенербахче" вынес мяч в подкате, но сделал это уже за линией ворот, поэтому арбитр объявил о забитом голе. На 16-й минуте игры у "Фенербахче" состоялась первая замена. Игрок, который выносил мяч из пустых ворот в эпизоде с голом "Рейнджерс", Чаглар Сьоюнджю, получил травму, и Жозе Моуриньо пришлось делать замену - вместо него на поле вышел Александер Джику.

На 22-й минуте "Фенербахче" мог сравнять счет, но мяч после удара Йылмаза улетел на угловой. Второй угловой для турецкой команды оказался травматичным для игрока "Рейнджерс" Робина Проппера. Во время борьбы с Эн-Несири он столкнулся головой с Батлендом, и без помощи медиков не обошлось. В итоге гостям пришлось проводить замену еще в первом тайме - вместо Проппера на поле вышел Леон Балогун. Три подряд угловых не принесли "Фенербахче" успеха, но четвертый наконец завершился голом - вышедший на замену Александер Джику сравнял счет для турецкой команды.

Шотландцы полностью отдали инициативу хозяевам поля и сосредоточились на защите, однако момент "Рейнджерс" под конец первого тайма привел ко второму голу в матче. Дессерс отдал красивый пас на Вацлава Черны, который пробил низом мимо вышедшего из ворот голкипера. В начале второго тайма состоялась вторая замена для турецкой команды, вместо Юсуфа Акчичека вышел Талиска. "Фенербахче" активно начал вторую 45-минутку.

На 53 минуте игры Сирил Дессерс забил гол, но ВАР показал положение вне игры. Через семь минут ситуация повторилась: нападающий забил гол, но после просмотра ВАР гол отменили. Владение мячом было в пользу хозяев, несмотря на счет 1:2 в пользу шотландцев, однако, во время атак "Рейнджерс" защитники "Фенербахче" действительно терялись, особенно после действий скоростного автора первого гола шотландцев. В целом "Рейнджерс" мог сдерживать атаки турецкой команды и проводить свои контратаки. Последовали замену у "Рейнджерс".

Дессерс хотел отличиться дублем, но это сделал Черны на 81 минуте игры. Он пробил из пределов штрафной площадки низом точно в дальний угол ворот. Счет стал 1:3. Острые моменты были у хозяев в дополнительные +6 минут, но Джек Батленд вытворял что-то необычное, тащил мячи как мог.

Итак, первая игра "Фенербахче" - "Рейнджерс" закончилась со счетом 1:3.

Главный тренер: Жозе Моуринью.

"Фенербахче": Ирфан Эгрибаят, Милан Шкриньяр, Чаглар Сёюнджю (Александер Джику), Юсуф Акчичек (Талиска), Мерт Мюльдюр (Ирфан Кахведжи), Филип Костич, Софьян Амрабат, Себастьян Шиманьски (Аллан Сен-Максимен), Душан Тадич, Юссеф Эн-Несири, Эдин Джеко.

Главный тренер: Филипп Клеман.

"Рейнджерс": Джек Батлэнд, Джеймс Тавернье, Джон Сауттар, Робин Проппер (Леон Балогун), Рыдван Йылмаз (Дюжон Стерлинг), Мохаммед Диоманде (Янис Хаджи), Николас Раскин, Коннор Баррон, Вацлав Черны (Том Лоуренс), Сирил Дессерс (Хамза Игаман), Недим Байрами.

Предупреждение: Талиска 67 — Джон Сауттар 54.