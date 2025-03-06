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Тренер Атлетик Бильбао: Рома - очень сильная и опасная команда

Лига Европы

Вальверде высказался о соперниках Атлетик в 1/8 финала ЛЕ

Тренер Атлетик Бильбао: Рома - очень сильная и опасная команда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Эрнесто Вальверде, тренер "Атлетик Бильбао", выступил на пресс-конференции, которая посвящена матчу 1/8 финала Лиги Европы, где его команда сыграет против "Ромы".

"Рома" - очень сильная и опасная команда, а сейчас с Раньери - еще сильнее. Это очень сложное противостояние. Не думаю, что мы можем считать себя фаворитами - в целом это будет сбалансированная игра", - сказал специалист.

Добавим, что "Рома" сыграет с "Атлетиком" 6 марта. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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