Тренер Атлетик Бильбао: Рома - очень сильная и опасная команда

Эрнесто Вальверде, тренер "Атлетик Бильбао", выступил на пресс-конференции, которая посвящена матчу 1/8 финала Лиги Европы, где его команда сыграет против "Ромы".

"Рома" - очень сильная и опасная команда, а сейчас с Раньери - еще сильнее. Это очень сложное противостояние. Не думаю, что мы можем считать себя фаворитами - в целом это будет сбалансированная игра", - сказал специалист.

Добавим, что "Рома" сыграет с "Атлетиком" 6 марта. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.