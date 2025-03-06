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ЛЕ. Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед 1:1. Все решится в Англии
Ничья в первом матче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После первого матча вопрос выхода в следующую стадию остается открытым. Судьба противостояния будет решаться через неделю в Манчестере. Неплохая новость для "Юнайтед", если честно, возможно, домашние стены помогут добыть нужный результат, но сейчас вернемся к матчу в Испании.
Начало матча выдалось довольно нервным. На 2-й минуте Кубо едва не обокрал Онана, когда вратарь гостей решил сделать рискованный финт в штрафной. Соперники не жалели друг друга, поэтому уже через каких-то 5 минут игры рефери зафиксировал на обоих 5 фолов. Команды, особенно, "Ман Юнайтед" в основном пытались играть дальними передачами и навесами, одна из таких завершилась тем, что Доргу оказался возле штрафной и пытался сделать прострел, но защитник выбил мяч на первый угловой в этом матче.
На 12-й минуте зрители увидели первый удар в створ ворот, когда после перехвата в центре поля мяч оказался в ногах Гарначо. Аргентинец вошел в штрафную площадку "Сосьедада", но вратарь хозяев спокойно парировал удар. Первый же момент испанцев мы увидели на 18-й минуте после прохода Туррьентеса, но удар полузащитника пролетел далеко мимо ворот. Почти сразу "МЮ" ответил длинной передачей Мазрави, которая нашла Далота, а тот в свою очередь отдал мяч Гарначо, аргентинец сбросил мяч на Доргу, но удар датчанина с линии штрафной полетел мимо ворот. А уже через несколько минут Доргу напугал Аморима и компанию, когда присел на траву из-за травмы, но, к счастью для и так уже достаточно травмированной команды, он смог продолжить матч.
По-настоящему серьезный момент случился на 37 минуте, когда Далот прострелил на 11 метров, где был свободен Фернандеш. Капитан "МЮ" в одно касание пробил по воротам, но Элустондо спас свою команду от пропущенного, а сразу два добивания от Зиркзе так ничем другим не завершились. В общем очень осторожный футбол продемонстрировали коллективы в первой половине.
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
Стадион: "Реале Арена" (Сан-Себастьян)
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
"Реал Сосьедад" – "Манчестер Юнайтед" 1:1
Голы: Зиркзе (58) — Оярсабаль (70, пен)
"Реал Сосьедад": Ремино – Элустондо (Арамбуру, 63), Агерд, Субельдия, Муньйос – Сучич (Оласагасти, 87), Туррьентес (Марин, 63), Мендес – Кубо (Беккер, 80), Оярсабаль, Барренечеа (Оскарссон, 63)
"Манчестер Юнайтед": Онана – Мазрави, де Лигт, Йоро (Линделоф, 87)– Далот, Каземиро, Фернандеш, Доргу – Гарначо (Эриксен, 78), Хойлунд, Зиркзе (Коллиер, 87)
Предупреждения: Субельдия (49) — Фернандеш (56)
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