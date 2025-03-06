ЛЕ. Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед 1:1. Все решится в Англии

После первого матча вопрос выхода в следующую стадию остается открытым. Судьба противостояния будет решаться через неделю в Манчестере. Неплохая новость для "Юнайтед", если честно, возможно, домашние стены помогут добыть нужный результат, но сейчас вернемся к матчу в Испании.

Начало матча выдалось довольно нервным. На 2-й минуте Кубо едва не обокрал Онана, когда вратарь гостей решил сделать рискованный финт в штрафной. Соперники не жалели друг друга, поэтому уже через каких-то 5 минут игры рефери зафиксировал на обоих 5 фолов. Команды, особенно, "Ман Юнайтед" в основном пытались играть дальними передачами и навесами, одна из таких завершилась тем, что Доргу оказался возле штрафной и пытался сделать прострел, но защитник выбил мяч на первый угловой в этом матче.

На 12-й минуте зрители увидели первый удар в створ ворот, когда после перехвата в центре поля мяч оказался в ногах Гарначо. Аргентинец вошел в штрафную площадку "Сосьедада", но вратарь хозяев спокойно парировал удар. Первый же момент испанцев мы увидели на 18-й минуте после прохода Туррьентеса, но удар полузащитника пролетел далеко мимо ворот. Почти сразу "МЮ" ответил длинной передачей Мазрави, которая нашла Далота, а тот в свою очередь отдал мяч Гарначо, аргентинец сбросил мяч на Доргу, но удар датчанина с линии штрафной полетел мимо ворот. А уже через несколько минут Доргу напугал Аморима и компанию, когда присел на траву из-за травмы, но, к счастью для и так уже достаточно травмированной команды, он смог продолжить матч.

По-настоящему серьезный момент случился на 37 минуте, когда Далот прострелил на 11 метров, где был свободен Фернандеш. Капитан "МЮ" в одно касание пробил по воротам, но Элустондо спас свою команду от пропущенного, а сразу два добивания от Зиркзе так ничем другим не завершились. В общем очень осторожный футбол продемонстрировали коллективы в первой половине.

А вот начало второго тайма было более оживленным. "Сосьедад" высоко встречал "МЮ" на их половине и даже успел заработать два угловых, которые ничем не закончились. "Красные дьяволы" смогли ответить своей контратакой, которую сорвал Субельдия, когда придержал Гойлунда за футболку. Штрафной исполнил Бруну Фернандеш, но мяч пролетел мимо ворот. Между 52 и 55 минутами очередные попытки имел Гарначо, но удары аргентинца снова ни к чему не привели. Однако уже на 58 минуте Гарначо прострелил с фланга в зону перед штрафной, где был одинокий Зиркзе, нападающий "МЮ" пробил низом почти по центру ворот, но Ремиро не спас "Сосьедад". 1:0! Англичане открывают счет в матче. Через несколько минут Гарначо упустил очередной момент после прострела Доргу. После этого тренер хозяев решил сделать сразу тройную замену, чтобы освежить команду.

67 минута. Угловой. Казалось, что "Реал" потратил впустую очередную подачу, однако вдруг VAR пригласил главного судью к монитору. И что мы видим? Бруну Фернандеш играет рукой во время углового! И это пенальти, которое уверенно реализует Оярсабаль. На 77-й Мендес имел отличный шанс, чтобы вывести хозяев вперед, но дальний удар эффектно парировал Онана. Не хотел "Сосьедад" оставлять все на второй матч, и этого не хотели в первую очередь игроки, который вышли на замену. На 84-й минуте великолепную передачу в штрафную отдал Беккер, а Оскарссон смог опередить Йоро и пробить, но, к сожалению, мяч пролетел мимо ворот. Через несколько минут ситуация повторилась, однако на этот раз де Лигт смог опередить исландца. Уже в компенсированное время Оскарссон смог переиграть защитника в штрафной и пробить в правый угол ворот, однако великолепные рефлексы продемонстрировал Онана и спас команду от пропущенного. И на этом матч завершился.

Очень не хотел "Сосьедад" лететь в Англию с ничьей, но результат на табло. Команда Аморима в свою очередь может быть разочарована потерей победы из-за ошибки капитана, но домашние стены "Олд Траффорд", бесспорно, будут их козырем в ответном матче. Поэтому остается подождать неделю и тогда мы узнаем, кто в конце концов выйдет в 1/4 финала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Стадион: "Реале Арена" (Сан-Себастьян)

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

"Реал Сосьедад" – "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голы: Зиркзе (58) — Оярсабаль (70, пен)

"Реал Сосьедад": Ремино – Элустондо (Арамбуру, 63), Агерд, Субельдия, Муньйос – Сучич (Оласагасти, 87), Туррьентес (Марин, 63), Мендес – Кубо (Беккер, 80), Оярсабаль, Барренечеа (Оскарссон, 63)

"Манчестер Юнайтед": Онана – Мазрави, де Лигт, Йоро (Линделоф, 87)– Далот, Каземиро, Фернандеш, Доргу – Гарначо (Эриксен, 78), Хойлунд, Зиркзе (Коллиер, 87)

Предупреждения: Субельдия (49) — Фернандеш (56)