ЛЕ. ФКСБ - Лион 1:3. Дубль Фофана решил судьбу матча

С первых минут этого поединка хозяева пытались продемонстрировать свое преимущество. Это был очень интенсивный матч, "ФКСБ" практически играл на равных с "Лионом" как в атаке, так и в защите, однако французы перехватили инициативу и показали, что такое настоящий класс. Несмотря на мелкие ошибки в защите, "ткачи" выглядели гораздо увереннее.

Румыны много фолили, пытаясь сдерживать атаки гостей, и даже имели собственные моменты у ворот соперника, но их было мало для того, чтобы забить хотя бы один гол. Примерно на 20-й минуте Лукас Перри спас свою команду после двух опасных моментов. Высокий прессинг от "красно-синих" не работал, поэтому футболисты в белой форме не чувствовали серьезного давления и могли спокойно контролировать мяч на своей половине и выходить через пас ближе к владениям "ФКСБ". Одна из затяжных атак на 30-й минуте превратилась в гол. Жорж Микаутадзе ворвался в штрафную зону и подал на дальнюю штангу, где на эту передачу откликнулся Николас Тальяфико, о котором совсем забыли защитники.

Под конец первого тайма, несмотря на те трудности, которые "ФКСБ" нанес "Лиону", французская команда справилась с тем, чтобы удержать минимальное преимущество в счете. Подопечные Паулу Фонсеки были проворнее своих оппонентов, хотя обе команды показали великолепный футбол. Вторая половина этой встречи обещала быть не менее интересной.

Сразу после перерыва наставник "ФКСБ" Элиас Хараламбус выполнил три замены. Это выглядело, как очень смелое решение, на поле появились очень опытные футболисты. Во втором тайме его команда действительно начала играть лучше за счет этих изменений. Они начали еще больше атаковать, а главное — начали больше бить по воротам. "Лион" мог удвоить преимущество, впрочем забить удалось хозяевам. На 67-й минуте автором гола стал Александру Белуце. Замена сработала!

На заключительные 20 минут этого матча Паулу Фонсека изменил атакующих игроков, выпустив Малика Фофана вместе с Александром Ляказеттом, которые должны были переломить ход событий. Впрочем герой был один. На 86-й минуте Райан Шерки на скорости отбросил мяч в сторону Фофана, который сильно пробил в ближний угол, выведя свою команду вперед. А уже через несколько мгновений Шерки создал еще одну прекрасную возможность для 19-летнего бельгийца, который также воспользовался ею.

Замены от обоих наставников во втором тайме сработали, впрочем больше пользы от них получил именно "Лион", который перед ответным матчем на следующей неделе во Франции обеспечил себе комфортное положение.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Стадион: "Национальный стадион" (Бухарест)

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

"ФКСБ" — "Лион" 1:3

Голы: Белуце (68) — Тальяфико (30), Фофана (86, 89)

"ФКСБ": Тырновану — Радунович, Дава, Нгезана, Попеску — Шут, Альхассан (Кирикеш, 46) — Чисотти (Георгица, 46), Эджума (Белуце, 46), Микулеску (Штефенеску, 90) — Тенасе (Муси, 77)

"Лион": Лукас Перри — Тальяфико, Ниакате, Мата, Мейтленд-Найлз — Шерки, Тессманн (Верету, 76), Матич (Альмада, 76), Толиссо (Акуоку, 90+2) — Микаутадзе, Нуама

Предупреждения: Шут (11), Микулеску (47)