ЛЕ. АЗ - Тоттенхэм 1:0. Хозяев можно похвалить

Лига Европы. 1/8 финала

06.03.2025. Стадион АФАС (Алкмар)

Главный арбитр: Р. Обренович (Словакия)

"АЗ" - "Тоттенхэм“ 1:0

"АЗ": Овусу-Одуро, Майкума, Гоеш, Пенетра, Вольф, Класе, Бурмистер (Садик 81), Копмейнерс, Поку (Белич 81), Ладо (Касиус 9, Смит 66), Перротт (ван Дейн 81)

"Тоттенхэм": Викарио, Спенс, Данзо, Грей, Удоги (Порро 72), Бергвалль, Бентанкур, Мэддисон (Сарр 72), Сон (Соланке 72, Скарлетт 90+2), Джонсон, Тель (Одобер 46)

Предупреждения: Копмейнерс 66, Поку 68, ван Дейн 90+4 - Бентанкур 62

Гол: Бергвалль (аг) 18

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Хозяевами в первой игре этого противостояния стали нидерландцы. И даже несмотря на то, что в паре именно они являются андердогами, играть решили, как хозяева. "АЗ" было безразлично на статус соперника - они понимали, что можно и нужно играть. Тем более, зная об их трудностях в текущем сезоне.

Да, "Тоттенхэм" больше владел мячом. Но какая с того выгода, если ничего не создаешь у ворот? Зато "АЗ" только этим и занимался. На старте игры хороший удар мимо ворот, к примеру, имел Поку.

На 18-й минуте хозяева вышли вперед в счете. И это вообще не удивило. Хотя, в этом эпизоде помог игрок соперника - Бергвалль. Швед хотел выбить мяч подальше, а вместо этого срезал его в собственные же ворота.

После гола игра не изменилась. Англичане до сих пор не понимали, что делать с той сферой у ног, и как ее переправить в ворота. Между тем нидерландцы продолжали обострять. Выход один на один с голкипером, организация пожара в штрафной гостей... Одним словом - молодцы.

Абсолютно ничего не изменилось во втором тайме. Постекоглу в перерыве, похоже своим футболистам не подсказывал. Команда из Нидерландов быстро создала свой следующий голевой момент. Поку классно пробил в ближний угол, но Викарио подстраховал. В целом, это все, что можно вспомнить из опасных моментов.

"АЗ" компактно оборонялся, постоянно прессинговал соперников, мешал им. Последнюю треть поединка хозяева откровенно начали играть на удержание счета, начали использовать много длинных передач, чего не было раньше.

Единственное, "шпоры" в любом положении выглядели одинаково. Стабильно никакая игра на протяжении всех 95-ти минут. Перепасовки ради перепасовок. Для понимания, первый и единственный удар в створ ворот "Тоттенхэм" нанес на 88-й минуте. О чем здесь может быть речь?

Поздравляем с заслуженной победой "АЗ". Да, впереди еще ответный матч в Лондоне, где все может изменится. Однако сегодня хозяева могут себя похвалить.