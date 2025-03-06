Тренер Айнтрахта Ф поделился ожиданиями от матча против Аякса в ЛЕ

Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Дино Топпмеллер поделился ожиданиями от матча против "Аякса" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Я ожидаю замечательный футбольный матч. Здесь будет замечательная атмосфера, встречаются две абсолютно топ-команды. Нас ждет захватывающий и напряженный поединок", - сказал специалист.

Напомним что поединок "Аякс" - "Айнтрахт" стартует 6 марта в 22:00 по Киеву.