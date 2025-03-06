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Известны оценки Довбика и Яремчука в матчах Лиги Европы

Лига Европы
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Известны оценки Довбика и Яремчука в матчах Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы "Буде-Глимт" сыграл против "Олимпиакоса", где выступает Роман Яремчук (3:0). А также между собой встретились "Рома" Артема Довбика и "Атлетик Бильбао" (2:1).

После завершения поединков статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинских футболистов. Роман получил 6.2 и 6.4 соответственно. А Артем - 6.8 та 6.6.

Яремчук отдал 7/10 точных передач, преуспел в 4 удачных обводках, выиграл 2 воздушных единоборства и сделал 24 касания мяча.

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Между тем Довбик отдал 67% точных передач, преуспел в одной удачной обводке, выиграл три воздушных единоборства и сделал 27 касаний к мячу.

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