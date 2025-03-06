ЛЕ. Виктория – Лацио 1:2. Разведка в Пльзени

Первые десять минут были разведкой со стороны обеих команд. Ожидаемо мячом владел "Лацио", но до ударов дело так и не доходило. А вот уже на 11-й минуте болельщики хозяев увидели гол своей команды. После подачи углового полузащитник "Виктории" отправил мяч в штрафную площадь, где его нашел Шульц и переправил в ворота соперника. Хозяева даже обрадоваться не успели, как главный арбитр сообщил о возможном офсайде. Сперва эпизод пересматривала вспомогательная бригада VAR, но так и не смогли принять решение. После чего Донатас уже сам пошел к монитору и принял решение. Гол таки был отменен, так как у Шульца было зафиксировано положение вне игры.

"Лацио" не долго приходил в себя после прошлого эпизода и сразу же приступил к агрессивному прессингу. После того, как итальянцы прижали соперника к своим воротам они заработал угловой. Нослин находился в штрафной площади и после подачи переправил мяч на партнера по команде. Романьоли остался один на один с голкипером "Виктории" и с легкостью переправил мяч в сетку ворот. Здесь уже все было чисто и арбитр указал на центр поля.

После того как гости вышли вперед "Виктория" забрал мяч под свой контроль и уже к 35-й минуте данный показатель выровнялся. Также хозяева провели несколько опасных атак, которые не привели к забитому голу. "Лацио" в свою очередь старался действовать аккуратно и искал возможность удвоить свое преимущество, но к окончанию тайма так и не смог его найти. Главный арбитр свистнул и увел команды на перерыв.

Второй тайм начался с активного прессинга хозяев. "Виктория" вышла после перерыва с четким планом – быстро забить и сравнять счет. Вот и уже на 53-й минуте хозяева заработали опасный штрафной не так далеко от ворота оппонента. Подачу исполнял полузащитник чешского клуба Калвах после которой Дуросинми остался один перед голкипером и перевел мяч головой. Арбитру сообщил о возможном положении вне игры, но дополнительная бригада VAR быстро оценила эпизод и выдала правильное решение – гол засчитан и счет на табло 1:1.

Очередной эпизод, в котором потребовалась помощь бригады VAR. Ровелла на 75-й минуте дотягивался до мяча ногой, но Шульц оказался первым и выбил его головой. По инерции полузащитник нанес удар ногой по лицу своему оппоненту. Главный арбитр сперва дал желтую карточку, но после просмотра повтора изменил свое решение. Прямая красная для Николо, который оставил свою команду в меньшинстве.



Последняя десятиминутка запомнилась лишь только тем, что хозяева пытались воспользоваться преимуществом. Именно второй тайм был за "Викторией". Болельщики гнали их вперед и всячески пытались поддержать. Кроме грубой игры с обеих сторон ничего не было. Игроки получали предупреждения в виде желтых карт от арбитра, так как накал возрастал ближе к финальному свистку главного арбитра. Разве что можно отметить гол хозяев, но он сразу же был отменен из-за игры рукой. После которого еще одно удаление и снова для гостей. Жиго получил красную за опасный подкат. И вот в меньшинстве гости сумели вырвать победу на последних секундах, Исаксен отправил мяч в сетку ворот "Виктории".

Лига Европы, 1/8 финала

Стадион: "Дусан Арена" (Пльзень)

Главный судья: Донатас Румшас (Литва)

"Виктория Пльзень" — "Лацио" 1:2

Голы: Дуросинми (53) — Романьоли (18), Исаксен (90+8)

"Виктория Пльзень": 3-4-2-1: Йедличка – Две, Маркович, Емелка – Мемич, Черв, Калвах, Каду – Шульц, Видра – Дуросинми.

"Лацио": 4-2-3-1: Проведель – Тавареш, Романьоли, Жиго, Марушич – Гендузи, Ровелла – Нослин, Педро, Исаксен – Диа.

Предупреждения: Калвах (61), Каду (71), Черв (75) — Весино (63), Ровелла (77 красная карта). Патрик (84), Жиго (93 красная карта)