Лига Европы
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ЛЕ. Аякс – Айнтрахт 1:2. Франкфурт удивляет на выезде
Чудесный момент для окончания неудачной выездной серии
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы. 1/8 финала
Амстердам, Йохан Кройфф Арена
Аякс – Айнтрахт 1:2
Голы: Бробби 10 – Ларссон 27, Схири 70
Аякс: Пасвеер (Гортер, 24) – Хато, Бас, Шутало, Гоэи – Тайлор, Хендерсон, Мокио (Фитц-Джим, 72) – Годтс (Эрвардсен, 64), Бробби (Бергейс, 64), Траоре (Конаду, 71)
Айнтрахт: Трапп – Теат, Тута, Коллинз, Кристенсен – Ларссон, Схири – Баойя (Браун, 74), Гетце (Узун, 90+1), Кнауфф (Шаиби, 82), Экитике (Ваи, 82)
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