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ЛЕ. Аякс – Айнтрахт 1:2. Франкфурт удивляет на выезде

Лига Европы

Чудесный момент для окончания неудачной выездной серии

ЛЕ. Аякс – Айнтрахт 1:2. Франкфурт удивляет на выезде

Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. 1/8 финала

Амстердам, Йохан Кройфф Арена

Аякс – Айнтрахт 1:2

Голы: Бробби 10 – Ларссон 27, Схири 70

Аякс: Пасвеер (Гортер, 24) – Хато, Бас, Шутало, Гоэи – Тайлор, Хендерсон, Мокио (Фитц-Джим, 72) – Годтс (Эрвардсен, 64), Бробби (Бергейс, 64), Траоре (Конаду, 71)

Айнтрахт: Трапп – Теат, Тута, Коллинз, Кристенсен – Ларссон, Схири – Баойя (Браун, 74), Гетце (Узун, 90+1), Кнауфф (Шаиби, 82), Экитике (Ваи, 82)

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