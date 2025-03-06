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ЛЕ. Рома - Атлетик 2:1. Конкурент Довбика приносит хозяевам победу

Лига Европы
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"Рома" в конце встречи вырвала победу у "Атлетика" благодаря голу Шомуродова

ЛЕ. Рома - Атлетик 2:1. Конкурент Довбика приносит хозяевам победу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

1/8 финала Лиги Европы
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Атлетик" 2:1
Голы: Анхелино, 56, Шомуродов, 90+4 – И. Уильямс, 51

"Атлетик": Агирресабала - Де Маркос, Вивиан (Паредес, 23), Е. Альварес, Берчиче - Галаррета, Хаурегисар (Прадос, Диас, 64) - И. Уильямс, Гомес (Весга, 77), Н. Уильямс (Беренгер, 77) - Саннади (Гурусета, 64).

"Рома": Свилар - Челик, Манчини, Ндика - Ренш (Салемакерс, 60), Пизилли (Коне, 77), Кристанте, Анхелиньо - Дибала (Суле, 71), Бальданцы (Эль-Шаарави, 60) - Довбик (Шомуродов, 71)

Предупреждения: Шомуродов, 72 – Есть. Альварес, 20, Хаурегисар, 35, Саннади, 40.

Удаление: Е. Альварес, 86.

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