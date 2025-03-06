ЛЕ. Буде-Глимт – Олимпиакос 3:0. Искусственный газон грекам не подчинился

Лига Европы

1/8 финала, первый матч

"Аспмира" (Будет)

Главный арбитр: Николай Балакин (Украина)

Когда упоминается искусственный газон в еврокубках, сразу на ум приходит "Янг Бойз" и неудачи "Динамо" и "Шахтера в Швейцарии". Сегодня “Олимпиакос” был в похожем состоянии, что и наши гранды. Греки из теплого Пирея приехали за Полярный круг, да еще играли на искусственном газоне. И справиться с ним они не смогли.

Первый момент в матче пришел после стандарта: на 13-й минуте после удара Берга голкипер перевел мяч на угловой. И уже из этого корнера был забит гол. Круглый полетел в штрафную, откуда пробил Гундерсен. Он попал в перекладину, после чего круглый отпрыгнул в спину голкиперу и улетел в ворота. Досадный для гостей автогол.

В середине тайма команды обменялись моментами. Сначала Хег попал в штангу, а в ответ практически сразу пробивал Яремчук. Роман нанес удар головой после прострела партнера, но Хайкин этот удар вытащил. Не переиграл в этом случае россиянина украинец. К концу тайма снова была их дуэль, но на этот раз удар Яремчука был более удобным для голкипера.

А вот "Глимт" обострил куда лучше. И это не о контратаке на 41 минуте, которая завершилася ударом Гега. Нападающий впоследствии все-таки забил гол. Гег замкнул прострел партнера, выдержав линию офсайда.

На 55 минуте счет стал неприличным, и снова автором гола стал Гег. Итальянский арбитр VAR во второй раз просматривал гол нападающего на предмет офсайда, но и здесь Каспер все сделал по правилам. На старте второго тайма Балакин зафиксировал счет 3:0.

Практически сразу тренер "Олимпиакоса" снял с игры Яремчука. Однако при Романе в атаке гостей хоть какие-то моменты были, а в последние пол часа игры – просто штиль. Но это было от двух сторон. Одним уже не нужно было, другие просто не могли. Так и не нашли в себе силы греки.

Сыграл ли ключевую роль искусственный газон? Скорее нет. Но важным компонентом победы хозяев стал. Возможно, с первого взгляда оно так не кажется, но элементарный пас на таком поле по-другому катится. Это одна из причин, почему в этом сезоне еврокубков “Буде-Глимт” дома проиграл лишь один матч. Но 0:3… Здесь уже вина самого “Олимпиакоса”. Отыграть такой отрыв будет очень тяжело.

"Буде-Глимт" (Буде, Норвегия) – Олимпиакос (Пирей, Греция) 3:0

Голы: Цолакис 13 (авт.), Гег 45, 55

"Буде-Глимт": Хайкин – Шеволд, Гундерсен, Бйортуфт, Бьоркан – Эвьен (Аукленд 73), Берг, Фет (Салтнес 22) – Бломберг (Маатта 73), Гег (Гельмерсен 73), Гауге (Серли 9)

"Олимпиакос": Цолакис – Родиней, Бьянкон, Кармо (Рецос 81), Ортега (Оньемаечи 81) – Эссе, Музакитис (Коштинья 59) – Мартинш, Шикинью, Пальма (Вельде 74) – Яремчук (Костулас 59)

Предупреждение: Бьянкон 12