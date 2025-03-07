Джокер Шомуродов снова забивает. Рома – Атлетик 2:1. Обзор матча

"Львы" открыли счет в дебюте второго тайма, но уже за считанные минуты "волки" восстановили паритет. В компенсированное время конкурент Артема Довбика выводит "джаллоросси" вперед и баски уже не успевают ответить. Хотя испанская команда чаще била по воротам (16-12), гости отличились после единственного удара в створ.

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Смотрите обзор первого матча ⅛ финала Лиги Европы

Рим. Стадио Олимпико, 62 540 зрителей

Рома – Атлетик 2:1

Голы: Анхелино, 56, Шомуродов, 90+4 – Уильямс И., 50

Удаление: Альварес Е., 85