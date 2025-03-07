Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фонсека не сдержал слез. Лион отпраздновал ключевой гол в ворота Стяуа вместе с тренером
Впереди продолжительная дисквалификация
Фото - Сайт Ліона - www.ol.fr
В Бухаресте "ткачи" победили "Стяуа" (3:1). "Олимпик" забил второй мяч лишь на 86-й минуте. Футболисты отпраздновали взятие ворот вместе с Паолу Фонсекой.
⚽️❤️???????? pic.twitter.com/ktK8t2lr2e— Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) March 6, 2025
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что португальский специалист получил 9-месячную дисквалификацию за агрессивное поведение в отношении арбитра в конце матча с "Брестом" в чемпионате Франции. Экс-тренер "Шахтера" попросил прощения у судей Лиги 1 и отдельно у рефери Бенуа Мийо, с которым произошла стычка, но пока это не повлияло на вердикт.
???? L'image forte de cette soirée. Paulo Fonseca ému aux larmes après avoir célébré l'ouverture du score lyonnaise avec ses joueurs. pic.twitter.com/K09YA1aEha— RMC Sport (@RMCsport) March 6, 2025
Отметим, что Фонсека возглавил "Лион" в начале февраля. Коллектив провел под его руководством 6 встреч и одержал 4 победы.
Популярное сейчас
- В Киеве снова +10. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Шахтер - Кривбасс 1:1. Подарок для Динамо
- Залужный назвал потери Украины в войне против России
- Известны оценки Довбика и Яремчука в матчах Лиги Европы
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба