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Фонсека не сдержал слез. Лион отпраздновал ключевой гол в ворота Стяуа вместе с тренером

Лига Европы
Обновлено

Впереди продолжительная дисквалификация

Фонсека не сдержал слез. Лион отпраздновал ключевой гол в ворота Стяуа вместе с тренером

Фото - Сайт Ліона - www.ol.fr

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В Бухаресте "ткачи" победили "Стяуа" (3:1). "Олимпик" забил второй мяч лишь на 86-й минуте. Футболисты отпраздновали взятие ворот вместе с Паолу Фонсекой.

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Напомним, что португальский специалист получил 9-месячную дисквалификацию за агрессивное поведение в отношении арбитра в конце матча с "Брестом" в чемпионате Франции. Экс-тренер "Шахтера" попросил прощения у судей Лиги 1 и отдельно у рефери Бенуа Мийо, с которым произошла стычка, но пока это не повлияло на вердикт.

Отметим, что Фонсека возглавил "Лион" в начале февраля. Коллектив провел под его руководством 6 встреч и одержал 4 победы.

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Лион Паулу Фонсека Стяуа (Бухарест)
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Источник:
Paulo Fonseca, RMC Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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