Фонсека не сдержал слез. Лион отпраздновал ключевой гол в ворота Стяуа вместе с тренером

В Бухаресте "ткачи" победили "Стяуа" (3:1). "Олимпик" забил второй мяч лишь на 86-й минуте. Футболисты отпраздновали взятие ворот вместе с Паолу Фонсекой.

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Напомним, что португальский специалист получил 9-месячную дисквалификацию за агрессивное поведение в отношении арбитра в конце матча с "Брестом" в чемпионате Франции. Экс-тренер "Шахтера" попросил прощения у судей Лиги 1 и отдельно у рефери Бенуа Мийо, с которым произошла стычка, но пока это не повлияло на вердикт.

???? L'image forte de cette soirée. Paulo Fonseca ému aux larmes après avoir célébré l'ouverture du score lyonnaise avec ses joueurs. pic.twitter.com/K09YA1aEha — RMC Sport (@RMCsport) March 6, 2025

Отметим, что Фонсека возглавил "Лион" в начале февраля. Коллектив провел под его руководством 6 встреч и одержал 4 победы.