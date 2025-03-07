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Оставили интригу для Олд Траффорда. Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед 1:1. Обзор матча
Абсолютно равная игра
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
До перерыва баски лучше держали мяч (61%), но впереди ничего не могли создать, ограничившись тремя ударами, ни один из которых не попал в створ. У "красных дьяволов" было больше возможностей, также моменты выглядели гораздо острее. Во втором тайме "королевский клуб" прибавил в атаке, но смог лишь сравнять счет – еще и с пенальти.
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Смотрите обзор первого матча ⅛ финала Лиги Европы
Сан-Себастьян. Reale Arena, 34 391 зритель
Голы: Оярсабаль, 70 (п) – Зиркзе, 57
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