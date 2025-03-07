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Победа в эконом-режиме. Копенгаген – Челси 1:2. Обзор матча
Главное – результат
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонская команда выиграла в столице Дании в поединке с низкой интенсивностью острых моментов. "Синие" открыли счет сразу после перерыва, а в середине второго тайма удвоили преимущество. Появившийся на поле на 70-й минуте защитник Маркос Лопес принял участие в результативной атаке хозяев и "львы" сократили отставание. В этом поединке 75% ударов в створ меняли цифры на табло.
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Смотрите обзор первого матча ⅛ финала Лиги конференций
Копенгаген. Паркен, 35 859 зрителей
Голы: Габриэл, 79 – Джеймс, 46, Фернандес, 65
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