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Победа в эконом-режиме. Копенгаген – Челси 1:2. Обзор матча

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Победа в эконом-режиме. Копенгаген – Челси 1:2. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонская команда выиграла в столице Дании в поединке с низкой интенсивностью острых моментов. "Синие" открыли счет сразу после перерыва, а в середине второго тайма удвоили преимущество. Появившийся на поле на 70-й минуте защитник Маркос Лопес принял участие в результативной атаке хозяев и "львы" сократили отставание. В этом поединке 75% ударов в створ меняли цифры на табло.

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Смотрите обзор первого матча ⅛ финала Лиги конференций

Копенгаген. Паркен, 35 859 зрителей

Копенгаген – Челси 1:2

Голы: Габриэл, 79 – Джеймс, 46, Фернандес, 65

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Копенгаген Челси (Лондон)
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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