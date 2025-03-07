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Главный тренер Ман Юнайтед: Мы хорошо играли до пенальти

Лига Европы

Впереди домашний матч

Главный тренер Ман Юнайтед: Мы хорошо играли до пенальти

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим считает, что решение назначить пенальти за игру рукой Фернандеша стало переломным моментом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Реал Сосьедада".

Итоговый счет 1:1 означает, что судьба противостояния решится на "Олд Траффорд". После матча в Сан-Себастьяне Аморим подчеркнул важность этого поединка.

"Я считаю, что мы хорошо играли до пенальти. Но этот момент немного изменил ход игры. Последние 20 минут команда выглядела уставшей, и это помогло сопернику взять контроль над игрой. До пенальти мы владели инициативой, создавали моменты. После нашего гола мы играли очень хорошо и были близки ко второму мячу.

Мы перевезем игру на "Олд Траффорд", домой. Нам нужно восстановиться физически после матча в воскресенье, чтобы быть готовыми к четвергу. Мы должны быть прагматичными - нужно просто выиграть один матч на своем поле. Так надо мыслить. Можно расстраиваться из-за того, что мы контролировали игру, но в то же время надо помнить и о моментах, которые были у них в конце. Все могло сложиться иначе, поэтому мы принимаем этот результат и будем готовы", - сказал Аморим.

Добавим, что ответный матч состоится 13 марта.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Лига Европы Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Manchester United
Опубликовал: Алексей Полищук
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