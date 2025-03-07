Клаудио Раньери прокомментировал победу Ромы над Атлетиком

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери дал интервью после того, как его команда добыла минимальное преимущество в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1) благодаря позднему голу.

"Это была очень тяжелая игра, и на выезде будет еще сложнее. Мы знаем, насколько они сильны, но и сами хорошо умеем доставлять проблемы соперникам. Мы боремся за каждый мяч, и это вселяет в меня оптимизм. Первая половина противостояния завершена. Шансы на выход в четвертьфинал - 50 на 50.

Сегодня "Атлетик" хорошо перекрывал фланги, а мы должны были быть особенно внимательными из-за двух братьев Уильямсов, они очень быстрые. Мы должны были помогать нашим защитникам, удваивать и даже утраивать опеку, потому что такие игроки могут прорываться как по флангу, так и в центр.

Мы должны совершенствовать мелкие детали, что самое трудное. Мы уже знаем, как выполнять большие вещи, теперь нужно улучшить нюансы, которые делают команду действительно большой", - сказал Раньери.