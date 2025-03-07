Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клаудио Раньери прокомментировал победу Ромы над Атлетиком
Шансы до сих пор 50 на 50
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери дал интервью после того, как его команда добыла минимальное преимущество в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Атлетика" (2:1) благодаря позднему голу.
"Это была очень тяжелая игра, и на выезде будет еще сложнее. Мы знаем, насколько они сильны, но и сами хорошо умеем доставлять проблемы соперникам. Мы боремся за каждый мяч, и это вселяет в меня оптимизм. Первая половина противостояния завершена. Шансы на выход в четвертьфинал - 50 на 50.
Сегодня "Атлетик" хорошо перекрывал фланги, а мы должны были быть особенно внимательными из-за двух братьев Уильямсов, они очень быстрые. Мы должны были помогать нашим защитникам, удваивать и даже утраивать опеку, потому что такие игроки могут прорываться как по флангу, так и в центр.
Мы должны совершенствовать мелкие детали, что самое трудное. Мы уже знаем, как выполнять большие вещи, теперь нужно улучшить нюансы, которые делают команду действительно большой", - сказал Раньери.
Добавим, что ответный матч состоится 13 марта в Бильбао.
Популярное сейчас
- ЛЕ. Рома - Атлетик 2:1. Конкурент Довбика приносит хозяевам победу
- Известны оценки Довбика и Яремчука в матчах Лиги Европы
- На следующей неделе. Зеленский анонсировал встречу Украины и США в Саудовской Аравии
- Трубин против Барсы, Ливерпуль в Париже и УПЛ среди недели. Расписание футбола на 3 – 9 марта
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ