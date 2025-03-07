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Поражение фаворита турнира. АЗ - Тоттенхэм 1:0. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Задача для "шпор" усложняется

Поражение фаворита турнира. АЗ - Тоттенхэм 1:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Тоттенхэм" сенсационно уступил "АЗ" на выезде в первой игре 1/16 финала Лиги Европы.

Победу нидерландскому клубу принес автогол Лукаса Бергвалля.

13 марта "Тоттенхэм" сыграет против "АЗ" в ответном матче уже в Лондоне.

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Лига Европы. 1/8 финала

06.03.2025. Стадион АФАС (Алкмар)

"АЗ" - "Тоттенхэм“ 1:0

Гол: Бергвалль (аг) 18

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