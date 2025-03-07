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Поражение фаворита турнира. АЗ - Тоттенхэм 1:0. Видео голов и обзор матча
Задача для "шпор" усложняется
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" сенсационно уступил "АЗ" на выезде в первой игре 1/16 финала Лиги Европы.
Победу нидерландскому клубу принес автогол Лукаса Бергвалля.
13 марта "Тоттенхэм" сыграет против "АЗ" в ответном матче уже в Лондоне.
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Лига Европы. 1/8 финала
06.03.2025. Стадион АФАС (Алкмар)
"АЗ" - "Тоттенхэм“ 1:0
Гол: Бергвалль (аг) 18
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