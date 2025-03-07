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Коллектив Моуринью теперь на грани вылета. Фенербахче - Рейнджерс 1:3. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Реализацию туркам надо подтягивать

Коллектив Моуринью теперь на грани вылета. Фенербахче - Рейнджерс 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Фенербахче" уступил в родных стенах "Рейнджерсу" в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы.

Дублем в составе шотландского клуба отличился Вацлав Черный.

Стоит отметить, что за всю игру "Фенербахче" нанес почти втрое больше ударов, чем соперник.

Лига Европы. 1/8 финала

06.03.2025. Стамбул. "Шокрю Сараджоглу"

"Фенербахче" — "Рейнджерс" 1:3

Голы: Джику 30 — Дессерс 6, Черный 42, 81

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