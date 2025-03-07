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Коллектив Моуринью теперь на грани вылета. Фенербахче - Рейнджерс 1:3. Видео голов и обзор матча
Реализацию туркам надо подтягивать
Getty Images/Global Images Ukraine
"Фенербахче" уступил в родных стенах "Рейнджерсу" в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы.
Дублем в составе шотландского клуба отличился Вацлав Черный.
Стоит отметить, что за всю игру "Фенербахче" нанес почти втрое больше ударов, чем соперник.
Лига Европы. 1/8 финала
06.03.2025. Стамбул. "Шокрю Сараджоглу"
"Фенербахче" — "Рейнджерс" 1:3
Голы: Джику 30 — Дессерс 6, Черный 42, 81
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