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Яремчук не помог. Буде-Глимт – Олимпиакос 3:0. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

В Греции надо совершить чудо

Яремчук не помог. Буде-Глимт – Олимпиакос 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Олимпиакос" разгромно проиграл "Буде-Глимту" в первой игре 1/8 финала Лиги Европы.

Два гола за норвежскую команду забил Каспер Хег.

Украинский нападающий "красно-белых" Роман Яремчук вышел в стартовом составе, но уже на 59-й минуте был заменен.

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Лига Европы. 1/8 финала, первый матч

"Аспмира" (Буде)

"Буде-Глимт" (Буде, Норвегия) – "Олимпиакос" (Пирей, Греция) 3:0

Голы: Цолакис 13 (авт.), Хег 45, 55

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