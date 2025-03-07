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Яремчук не помог. Буде-Глимт – Олимпиакос 3:0. Видео голов и обзор матча
В Греции надо совершить чудо
Getty Images/Global Images Ukraine
"Олимпиакос" разгромно проиграл "Буде-Глимту" в первой игре 1/8 финала Лиги Европы.
Два гола за норвежскую команду забил Каспер Хег.
Украинский нападающий "красно-белых" Роман Яремчук вышел в стартовом составе, но уже на 59-й минуте был заменен.
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Лига Европы. 1/8 финала, первый матч
"Аспмира" (Буде)
"Буде-Глимт" (Буде, Норвегия) – "Олимпиакос" (Пирей, Греция) 3:0
Голы: Цолакис 13 (авт.), Хег 45, 55
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