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Главный тренер Тоттенхэма после поражения от АЗ: Мы не справились с задачей
Надежда на ответный матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "шпор" Анге Постекоглу пообщался с прессой после поражения от "АЗ" (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
"Мы сегодня выглядели не лучшим образом - почти во всех аспектах игры. Нам не удалось контролировать ни одну ее часть. Мы не смогли найти свой ритм с мячом, не были достаточно агрессивными без него. Поле было непростым, но мы это знали еще с тренировок. Мы просто не справились с вызовами, которые имели на поле. Это позволило АЗ войти в игру, и когда играешь на выезде, трудно остановить соперника, если отдаешь ему инициативу.
Я не сомневаюсь, что мы сможем создать им проблемы в ответном матче, но, очевидно, нам нужно сыграть совсем иначе, чем сегодня. И с мячом, и без него - нужно быть намного агрессивнее. Позитив в том, что счет только 0:1 - мы не дали игре полностью выскользнуть из наших рук", - сказал Постекоглу.
Добавим, что ответный матч состоится 13 марта в Лондоне.
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