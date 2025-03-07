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"Не празднуйте слишком бурно". Моуринью обратился к сопернику после поражения в Лиге Европы
Звучит угрожающе
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью считает, что у его команды еще есть шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы после домашнего поражения от "Рейнджерс" (1:3) в первом матче 1/8 финала турнира.
"Я думаю, несправедливо говорить, что мы были очень плохи в обороне, потому что мы были очень плохи везде.
Может быть, вы будете смеяться, но для меня это хороший результат, потому что при том, как мы играли, результат мог быть и хуже.
Но если кто-то позже захочет спросить меня, думаю ли я, что все кончено, то нет, я не думаю, что все кончено. Осталось играть 90 или 120 минут. Это единственный положительный момент. А из этой игры я не вынес ничего положительного. Все пошло не так.
Единственное, что я им ("Рейнджерс") скажу: не празднуйте слишком бурно, потому что впереди второй матч. Это мой единственный совет", - цитирует Жозе Reuters.
Вторая игра между турецкой и шотландской командами состоится 13 марта.
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