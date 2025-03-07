Лига Европы
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Победа за представителем Германии. Аякс - Айнтрахт 1:2. Видео голов и обзор матча
Уезжают из Нидерландов с добытым преимуществом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аякс" минимально уступил "Айнтрахту" в первой встрече в рамках 1/8 финала Лиги Европы.
В первом тайме команды обменялись по одному голу, а после перерыва единственный и решающий гол забил Эльес Схири.
Лига Европы. 1/8 финала
Амстердам. "Йохан Кройфф Арена"
"Аякс" – "Айнтрахт" 1:2
Голы: Бробби 10 – Ларссон 27, Схири 70
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