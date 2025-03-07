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Победа за представителем Германии. Аякс - Айнтрахт 1:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Уезжают из Нидерландов с добытым преимуществом

Победа за представителем Германии. Аякс - Айнтрахт 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аякс" минимально уступил "Айнтрахту" в первой встрече в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

В первом тайме команды обменялись по одному голу, а после перерыва единственный и решающий гол забил Эльес Схири.

Лига Европы. 1/8 финала

Амстердам. "Йохан Кройфф Арена"

"Аякс" – "Айнтрахт" 1:2

Голы: Бробби 10 – Ларссон 27, Схири 70

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