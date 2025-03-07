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Едва не заснул. Моуринью не понравился длинный вопрос журналиста
Жозе в своем стиле
Getty Images/Global Images Ukraine
Моуринью притворно заснул на пресс-конференции, слушая вопрос журналиста
Турецкий "Фенербахче" проиграл на своем поле "Рейнджерсу" (1:3) в первом матче 1/8 Лиги Европы, и Жозе Моуринью, похоже, был не в настроении на встрече с прессой.
Слушая длинный вопрос турецкого журналиста о заменах, Моуринью сначала сделал вид, что заснул, а затем сказал, что он очень устал, чтобы отвечать на его вопрос. "Слишком много текста для меня. Я очень уставший после 90 минут матча", — сказал Моуринью.
Jose Mourinho "FALLS ASLEEP" after journalist's VERY LONG question ???????? pic.twitter.com/sUWNJaCIL2— BeanymanSports (@BeanymanSports) March 6, 2025
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Напомним, что ответный матч между "Рейнджерсом" и "Фенербахче" состоится 13-го марта. Начало игры в 22:00.
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