Едва не заснул. Моуринью не понравился длинный вопрос журналиста

Моуринью притворно заснул на пресс-конференции, слушая вопрос журналиста

Турецкий "Фенербахче" проиграл на своем поле "Рейнджерсу" (1:3) в первом матче 1/8 Лиги Европы, и Жозе Моуринью, похоже, был не в настроении на встрече с прессой.

Слушая длинный вопрос турецкого журналиста о заменах, Моуринью сначала сделал вид, что заснул, а затем сказал, что он очень устал, чтобы отвечать на его вопрос. "Слишком много текста для меня. Я очень уставший после 90 минут матча", — сказал Моуринью.

Jose Mourinho "FALLS ASLEEP" after journalist's VERY LONG question ???????? pic.twitter.com/sUWNJaCIL2 — BeanymanSports (@BeanymanSports) March 6, 2025

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Напомним, что ответный матч между "Рейнджерсом" и "Фенербахче" состоится 13-го марта. Начало игры в 22:00.