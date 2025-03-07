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Вырвали победу вдевятером. Виктория – Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча
Невозможное возможно
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лацио" одержал эпичную победу над "Викторией Пльзень" в первой игре 1/8 финала Европы.
При счете 1:1 на 77-й минуте красную карточку получил Николо Ровелла, в компенсированное время та же участь последовала его одноклубника Самюэля Жиго, но даже несмотря на это, "орлы" не сдались. На 90+8 минуте победу "Лацио" принес Густав Исаксен.
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Лига Европы, 1/8 финала
Стадион: "Дусан Арена" (Пльзень)
"Виктория Пльзень" — "Лацио" 1:2
Голы: Дуросинми (53) — Романьоли (18), Исаксен (90+8)
Удаления: Ровелла (77), Жиго (90+3)
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