  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Вырвали победу вдевятером. Виктория – Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вырвали победу вдевятером. Виктория – Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы

Невозможное возможно

Вырвали победу вдевятером. Виктория – Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лацио" одержал эпичную победу над "Викторией Пльзень" в первой игре 1/8 финала Европы.

При счете 1:1 на 77-й минуте красную карточку получил Николо Ровелла, в компенсированное время та же участь последовала его одноклубника Самюэля Жиго, но даже несмотря на это, "орлы" не сдались. На 90+8 минуте победу "Лацио" принес Густав Исаксен.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига Европы, 1/8 финала

Стадион: "Дусан Арена" (Пльзень)

"Виктория Пльзень" — "Лацио" 1:2

Голы: Дуросинми (53) — Романьоли (18), Исаксен (90+8)

Удаления: Ровелла (77), Жиго (90+3)

По теме
yellow-arrow
Тренер Лацио гордится своей командой, которая смогла вырвать победу в меньшинстве
yellow-arrow
Едва не заснул. Моуринью не понравился длинный вопрос журналиста
yellow-arrow
Победа за представителем Германии. Аякс - Айнтрахт 1:2. Видео голов и обзор матча
Лига Европы Лацио (Рим) Виктория (Пльзень)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости