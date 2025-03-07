Вырвали победу вдевятером. Виктория – Лацио 1:2. Видео голов и обзор матча

"Лацио" одержал эпичную победу над "Викторией Пльзень" в первой игре 1/8 финала Европы.

При счете 1:1 на 77-й минуте красную карточку получил Николо Ровелла, в компенсированное время та же участь последовала его одноклубника Самюэля Жиго, но даже несмотря на это, "орлы" не сдались. На 90+8 минуте победу "Лацио" принес Густав Исаксен.

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Лига Европы, 1/8 финала

Стадион: "Дусан Арена" (Пльзень)

"Виктория Пльзень" — "Лацио" 1:2

Голы: Дуросинми (53) — Романьоли (18), Исаксен (90+8)

Удаления: Ровелла (77), Жиго (90+3)