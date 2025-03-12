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Лацио - Виктория Пльзень. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Лацио - Виктория Пльзень: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Лацио - Виктория Пльзень. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Неделю назад команды подарили болельщикам яркий и интригующий матч. Итальянская команда вырвала победу на 90+8 минуте. Смогут ли чехи победить на выезде и пройти дальше?

Рефери за поединок показал две красные карточки игрокам итальянского коллектива: Николо Ровелли (77) и Самуэлю Жиго (90+3). Несмотря на потери, "Лацио" вдевятером одержал победу.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 13-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 6.

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Трансляция матча Лацио - Виктория Пльзень
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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