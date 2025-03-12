Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лацио - Виктория Пльзень. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Лацио - Виктория Пльзень: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Неделю назад команды подарили болельщикам яркий и интригующий матч. Итальянская команда вырвала победу на 90+8 минуте. Смогут ли чехи победить на выезде и пройти дальше?
Рефери за поединок показал две красные карточки игрокам итальянского коллектива: Николо Ровелли (77) и Самуэлю Жиго (90+3). Несмотря на потери, "Лацио" вдевятером одержал победу.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 19:45 по киевскому времени в четверг, 13-го марта. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 6.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- "Пусть не выходит на футбольное поле": помощник Шищенко – о словах тренера, адресованные игрокам после 0:4
- ЛЧ. Ливерпуль – ПСЖ 0:1 (пен. 1:4). Доннарумма – герой Парижа
- Официально: Александрия подписала хавбека Динамо
- Ответные матчи ЛЧ/ЛЕ/ЛК, Барса в Мадриде, финал Кубка Лиги, УПЛ во вторник и дерби Лондона. Расписание футбола на 10 – 16 марта
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность