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Милевский: Саня Кучер, как обычно, засадил мне по ногам. Я просил замену, а Семин кричит - "играй давай"
Славные были времена...
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Экс-форвард "
"Не надо было ничего говорить, мы все прекрасно все понимали, чего стоит этот полуфинал. Помню тот момент, когда Саня Кучер, как обычно, засадил мне по ногам. Я забил бедро и последние минут 15 бегал практически на одной ноге. Попросил замену, а Семин кричит: "Играй давай".
Я закрыл мяч корпусом и нашел Алиева, он всегда знал, что я найду его, когда передачу делаю. Как он не забил... Я видел мяч в воротах, нужно было чуть повыше пробить. Не получилось", – рассказал Милевский.
Напомним, что матчи полуфинала Кубка УЕФА "Динамо" – "Шахтер" состоялись 30 апреля и 7 мая 2009 года. Донецкий клуб пробился в финал по сумме двух встреч (2:1, 1:1) и впоследствии выиграл трофей.
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