Милевский: Саня Кучер, как обычно, засадил мне по ногам. Я просил замену, а Семин кричит - "играй давай"

Экс-форвард " Динамо " Артем Милевский поделился воспоминаниями о первом матче полуфинала Кубка УЕФА сезона 2008/09 против "Шахтера" (1:1).

"Не надо было ничего говорить, мы все прекрасно все понимали, чего стоит этот полуфинал. Помню тот момент, когда Саня Кучер, как обычно, засадил мне по ногам. Я забил бедро и последние минут 15 бегал практически на одной ноге. Попросил замену, а Семин кричит: "Играй давай".

Я закрыл мяч корпусом и нашел Алиева, он всегда знал, что я найду его, когда передачу делаю. Как он не забил... Я видел мяч в воротах, нужно было чуть повыше пробить. Не получилось", – рассказал Милевский.