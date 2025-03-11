Полузащитник Манчестер Юнайтед рассказал об ожиданиях на матч против Реала Сосьедада и давлении на клуб

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" рассказал об ожиданиях против "Реала Сосьедада" и давлении на клуб

Кристиан Эриксен сказал, что давление связано с амбициями клуба.

"Это важная игра против "Сосьедада", мы знаем, какое давление на нас оказывается, мы знаем, в каком положении мы находимся в лиге. Чтобы попасть в Европу в следующем сезоне, нам нужно выиграть много матчей в лиге или пройти Лигу Европы, поэтому мы знаем, что на эту игру оказывается большое давление.

Но это также связано с тем, что мы играем за этот клуб. Вы играете за трофеи, поэтому мы должны хорошо играть, чтобы пройти дальше. Это то место, где "Юнайтед" должен быть, но мы тоже не должны быть в нижней половине Премьер-лиги", — сказал Эриксен.