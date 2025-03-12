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Атлетик – Рома. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Атлетик - Рома: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.03.2025 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Рома" на последних секундах вырвала победу у "Атлетика" из Бильбао. Игра была абсолютно ровной, но баски в конце встречи получили красную карточку, а уже в добавленное время пропустили решающий гол. Ответный матч обещает быть интересным, ведь обе команды сохраняют хорошие шансы пройти дальше.
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Поединок 1/8 финала Лиги Европы сезона 2024/2025 "Атлетик" - "Рома" состоится в четверг, 13 марта 2025, в 19:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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