Атлетик – Рома. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы "Рома" на последних секундах вырвала победу у "Атлетика" из Бильбао. Игра была абсолютно ровной, но баски в конце встречи получили красную карточку, а уже в добавленное время пропустили решающий гол. Ответный матч обещает быть интересным, ведь обе команды сохраняют хорошие шансы пройти дальше.

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Поединок 1/8 финала Лиги Европы сезона 2024/2025 "Атлетик" - "Рома" состоится в четверг, 13 марта 2025, в 19:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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